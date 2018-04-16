В начале наступившей недели на Средней Волге относительно малооблачная и сухая погода; в полуденные часы столбики термометров могут подняться до +13+18⁰. Но период тепла окажется недолгим, и во второй половине периода из-за осадков снова похолодает.

Область пониженного атмосферного давления захватит Самарскую область в ночь на среду. По предварительным прогнозам, пасмурно и дождливо будет до конца недели.