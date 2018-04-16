В начале наступившей недели на Средней Волге относительно малооблачная и сухая погода; в полуденные часы столбики термометров могут подняться до +13+18⁰. Но период тепла окажется недолгим, и во второй половине периода из-за осадков снова похолодает.
Область пониженного атмосферного давления захватит Самарскую область в ночь на среду. По предварительным прогнозам, пасмурно и дождливо будет до конца недели.
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Причиной резкого выброса льда мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.
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