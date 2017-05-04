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04 мая 2017
08:40:22

На территории Самарской области в этом году будет посажено около 1000 га леса

Таким образом, уже в следующем году удастся полностью ликвидировать последствия пожаров 2010 года, заявил губернатор Николай Меркушкин.

7 лет назад в Тольятти сгорело около 2 тысяч гектаров лесных насаждений, уже восстановлено более тысячи трехсот.

Последние весенние посадки этого года прошли 2 мая у санатория "Лесное". Площадь будущего соснового бора – 2 гектара. Первое время деревья будут практически не видны со стороны: 5 лет саженец укореняется и растет незначительно, зато потом молодая сосна прибавляет до 40 сантиметров в год.

Глава Тольятти Сергей  Анташев отметил, что на некоторых участках пришлось сажать деревья повторно. Дело в том, что 2011 год выдался жарким, из-за чего приживаемость саженцев была низкой - всего 40%.




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