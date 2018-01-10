Как рассказали в минлесхозе губернии, за период с 1 по 31 декабря не было выявлено ни одного факта незаконной вырубки хвойных деревьев. Инспекторами министерства, лесничие и сотрудники полиции провели более 200 выездов на маршруты патрулирования.
Дополнительно на стационарных постах ГИБДД была организована проверка транспорта, перевозящего новогодние елки, на предмет наличия необходимых документов. Также, в период новогодних праздников на территории лесного фонда Самарской области проводилось усиленное патрулирование в целях предотвращения нарушений лесного законодательства.
Именно эту площадку планируют использовать в качестве тренировочной базы для одной из команд-участниц
Ее проводят активисты Общероссийского народного фронта.
Его представители сейчас проводят доследственную проверку
Из них 23 млрд – в Интернете, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли
С 29 декабря по 9 января судебные приставы несли дежурство в международном аэропорту «Курумоч».
В ГИБДД Ставропольского района рассказали об аварии, которая произошла в декабре на трассе М-5.
Злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался скрыться с места происшествия.