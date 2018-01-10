Как рассказали в минлесхозе губернии, за период с 1 по 31 декабря не было выявлено ни одного факта незаконной вырубки хвойных деревьев. Инспекторами министерства, лесничие и сотрудники полиции провели более 200 выездов на маршруты патрулирования.

Дополнительно на стационарных постах ГИБДД была организована проверка транспорта, перевозящего новогодние елки, на предмет наличия необходимых документов. Также, в период новогодних праздников на территории лесного фонда Самарской области проводилось усиленное патрулирование в целях предотвращения нарушений лесного законодательства.