Процесс запустили накануне во второй половине дня. Об этом сообщает в своем Твитере Анна Ситник, сотрудник Департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. В настоящий момент на «Самара-Арене» установили первый из 14 элементов конструкции.
Стадион сейчас возводят ускоренными темпами, так еще летом было значительное отставание от графика. Месяц назад готовность объекта оценивалась в 70%, а уже в апреле здесь должен пройти первый тестовый матч.
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