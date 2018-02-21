Сейчас полным ходом идет тестирование, сообщает подрядчик "Спорт-Ин". Эти экраны расположены друг напротив друга под крышей стадиона по коротким сторонам футбольного поля.
А вокруг арены продолжается монтаж пунктов контроля. Это ключевые элементы четырех входных зон вокруг стадиона. Рабочие монтируют ростовые турникеты, где будут проверяться входные билеты и паспорта болельщика. Всего их будет 98, в настоящий момент 30 уже установлены.
После прохода через "вертушки" зритель попадает в павильон досмотра, оборудованный металлодетекторами, интроскопами, комнатами личного досмотра для мужчин и женщин. И это только часть видимой стороны системы безопасности стадиона. В настоящий момент идет наладка комплекса обеспечения информационной безопасности, работа которого скрыта от глаз посторонних.
Фото: Спорт-Ин
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