Об этом сообщила главный инженер ФКУ «Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова. Сейчас в районе строительства развязки ведется перекладка инженерных коммуникаций и строительство объездных дорог.
Предстоит большая работа по переустройству электросетей, для того, чтобы открыть фронт строительства всех опор, которых будет 29. За зиму необходимо максимально устроить буронабивные сваи, приступить к строительству эстакады и подпорных стенок.
Основные работы по возведению развязки будут производиться в следующем году. Общая стоимость возведения эстакады составляет около 7 млрд рублей. В текущем году на строительство направлено 700 млн рублей.
Источник Волга Ньюс
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