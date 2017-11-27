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27 ноября 2017
08:09:07

На строительство трехуровневой развязки в Тольятти направят 5 млрд рублей

 Об этом сообщила главный инженер ФКУ «Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова.  Сейчас в районе строительства развязки ведется перекладка инженерных коммуникаций и строительство объездных дорог. 

Предстоит большая работа по переустройству электросетей, для того, чтобы открыть фронт строительства всех опор, которых будет 29. За зиму необходимо максимально устроить буронабивные сваи, приступить к строительству эстакады и подпорных стенок.

Основные работы по возведению развязки будут производиться в следующем году. Общая стоимость возведения эстакады составляет около 7 млрд рублей. В текущем году на строительство направлено 700 млн рублей.

Источник Волга Ньюс




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