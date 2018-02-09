Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. В нем говорится, что городу выделят 468 тысяч рублей, причем, большую часть из них - 329 тысяч - в нынешнем году, остальное – в 2019.
Средства предоставляются в рамках программы по развитию здравоохранения. Новая поликлиника рассчитана на тысячу посещений в день. Она сможет обслужить порядка 60 тысяч тольяттинцев.
Напомним, объект возводят в границах бульвара Туполева, улицы Автостроителей и Южного шоссе.
На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча.
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