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27 февраля 2018
10:23:59

На станции «Жигморе» в Тольятти нашли мертвую женщину, сбитую поездом

Об этом сообщил сегодня Андрей Дербенев, руководитель Центра гражданской защиты населения. Погибшую обнаружили на железнодорожных путях накануне примерно в 23:30. Несчастный случай произошел в районе сортировочного узла рядом со светофором. Обнаружил женщину машинист манёврового поезда.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерь пострадавшей (травматическая ампутация нижних конечностей). Как отметил Дербенев, этот участок железной дороги используется для маневровых поездов. Сейчас сотрудники полиции разбираются в причинах происшествия.

Личность погибшей установлена, ей было 60 лет, она проживала на улице Гидротехническая, недалеко от станции «Жигулевское Море».

Фото: Андрей Дербенев




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