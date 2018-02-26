Она появилась на путях в темноте перед движущимся составом, и машинист не смог сразу остановиться. Тем не менее, женщина осталась жива.
Пострадавшую усадили в вагон и довезли до Тольятти, на Жигморе, куда вызвали «скорую». Прибывшие врачи оказали ей помощь на месте. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», машинистам нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда буквально за 50 метров до поезда на путях появляется человек.
Остановить многотонный состав, который движется с приличной скоростью, сразу невозможно, это стоит помнить тем, кто нарушает правила безопасности на железной дороге. Довольно часто такая беспечность заканчивается трагедией.
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