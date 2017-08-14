В субботу, 12 августа, в День физкультурника в Центральном районе Тольятти после реконструкции открылся стадион «Труд». С двойным спортивным праздником тольяттинцев поздравил Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин. Также глава региона в качестве капитана сборной Самары принял участие в первом футбольном матче на обновленной арене.

Старейший стадион Автограда, построенный в 1955 году, получил второе рождение благодаря главе региона, который уделяет огромное внимание развитию профессионального и любительского спорта в Тольятти. На софинансирование проекта по его поручению из регионального бюджета было выделено более 70 млн рублей. После реконструкции на стадионе появилось полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, шесть легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину и высоту, баскетбольная и волейбольная площадка. За церемонией открытия стадиона «Труд» наблюдало несколько тысяч тольяттинцев.

Губернатор подчеркнул, что в проект до последнего момента вносились изменения, чтобы в итоге «Труд» стал самым оснащенным стадионом Тольятти. Это удалось: теперь здесь в любую погоду можно проводить футбольные матчи, играть в баскетбол и волейбол, а покрытие легкоатлетических дорожек соответствует олимпийским стандартам.

«Мы реанимировали стадион, который был построен более 60 лет назад. Теперь он будет долго служить людям», - сказал Н.И.Меркушкин.

Он также отметил, что общий вид стадиона портит недостроенный спорткомплекс, расположенный по соседству. Глава региона рассказал, что сейчас ведутся переговоры с собственником о возможном выкупе здания. Если вопрос решится, то в нем планируется расположить несколько спортзалов, ледовую площадку, бассейн.

«Есть возможность создать еще один спортобъект, который будет востребован. С учетом расположенного рядом физкультурно-спортивного комплекса «Труд», где под одной крышей находятся ледовая арена, два бассейна и универсальный спортивный зал, в Центральном районе Тольятти появится очень мощный кластер, где можно будет развивать более 25 видов спорта, в том числе олимпийских», - отметил Губернатор.

Он добавил, что цель Правительства региона - создавать максимальные условия для занятий как профессиональным, так и любительским спортом.

«За последние 5 лет мы очень многое сделали для развития тольяттинского спорта. Были открыт ледовый дворец «Лада Арена», футбольное поле для спортивной школы олимпийского резерва «Лада», первый в регионе ФОК-тройка «Труд», универсальные спортивные площадки. Масштабная работа приносит результаты. За пятилетие доля тольяттинцев, которые систематически занимаются спортом, выросла более чем в два раза — с 15,6% до 33,8%. Это выше, чем в среднем по области», - подчеркнул глава региона.

Н.И.Меркушкин отметил: Тольятти – город молодой, однако уже имеет славную спортивную историю и традиции. Так, на летних играх в Рио в 2016 году четыре гандболистки тольяттинской «Лады» стали чемпионками, а на сурдлимпийских играх 2017 года атлеты из Тольятти завоевали два золота.

«Тольятти воспитал великих спортсменов, которых знает весь мир. Их имена, их пример, их характер должен вдохновлять молодое поколение на новые свершения и победы, и не только в спорте», - сказал Губернатор.

Слова благодарности прозвучали в День физкультурника в адрес ветеранов спорта. Они, уверен Н.И.Меркушкин - ориентир и пример для подражания для молодежи. Тольяттинских ветеранов зрители приветствовали стоя.

С отдельными словами Н.И.Меркушкин обратился к молодым тольяттинцам. Он призвал их равняться на лучших спортсменов и максимально отдавать себя спорту. «Спорт должен стать для вас образом жизни. Чтобы побеждать, надо отдавать всего себя тому виду спорта, которым занимаешься», - отметил глава региона.

Глава Тольятти С.А.Анташев от имени жителей Автограда поблагодарил Н.И.Меркушкина и Правительство региона за реконструкцию легендарной арены. «Это лучший подарок городу на День физкультурника. Качественные спортобъекты дают надежду, что молодые спортсмены будут добиваться таких же успехов, как их предшественники. У нас, тольяттинцев, так принято: мы обязательно должны быть в числе первых», - сказал глава города.

После того, как Губернатор и глава города перерезали традиционную красную ленточку, был дан свисток к началу первого футбольного матча на «Труде».

Сборная Самары, которую вывел на поле капитан Н.И.Меркушкин, сразилась со сборной Тольятти. Основное время завершилось вничью - 4:4, а в серии пенальти победили гости. Решающий 11-метровый забил Губернатор.