Об этом сообщает футбольный клуб «Лада». Поле обновят к приезду швейцарской сборной по футболу, которая будет базироваться в Автограде в период чемпионата мира по футболу.

Новый рулонный газон доставят в Тольятти из Волгограда. Старый уже демонтировали.

Фото Кирилл Здоров