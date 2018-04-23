Об этом сообщает футбольный клуб «Лада». Поле обновят к приезду швейцарской сборной по футболу, которая будет базироваться в Автограде в период чемпионата мира по футболу.
Новый рулонный газон доставят в Тольятти из Волгограда. Старый уже демонтировали.
Фото Кирилл Здоров
Водителя зажало в салоне
Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Центрального района
Самарская команда «Крылья Советов» встретится с воронежским «Факелом»
На основании показателей социально-экономического развития муниципалитетам Самарской области выделяют средства
В минувшие выходные на улице Коммунистической его машину заметили активисты «Ночного патруля».
Сейчас все оздоровительные учреждения активно готовятся к летней кампании
Акция-шествие состоится в городе уже в пятый раз