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04 декабря 2017
12:25:46

На стадионе «Самара Арена» установлены все 14 элементов козырьков

Осталось сделать межконсольную забивку, сообщает в Твитере Анна Ситник, представитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

В России к чемпионату мира сейчас активно достраивают 7 стадионов, шесть из них должны быть готовы к новому году, а вот самарский объект подзадержался. Его, как обещает вице-премьер Виталий Мутко, подрядчики должны сдать к 1 апреля.

Затем на поле проведут тестовые матчи, а в мае объект передадут ФИФА.

Фото Анна Ситник




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