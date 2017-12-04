Осталось сделать межконсольную забивку, сообщает в Твитере Анна Ситник, представитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.
В России к чемпионату мира сейчас активно достраивают 7 стадионов, шесть из них должны быть готовы к новому году, а вот самарский объект подзадержался. Его, как обещает вице-премьер Виталий Мутко, подрядчики должны сдать к 1 апреля.
Затем на поле проведут тестовые матчи, а в мае объект передадут ФИФА.
Фото Анна Ситник
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