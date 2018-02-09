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09 февраля 2018
12:47:25

На стадионе «Самара-Арена» начался монтаж экранов

На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча. Размеры экранов впечатляют – 18 на 9,6 метров, общая площадь - 172 м2. Монтаж ведется на высоте 44 метра от уровня поля. В своей верхней точке экраны подвешены к несущим конструкциям кровли стадиона. Мониторы расположены за воротами в противоположных друг от друга точках над южной и северной трибунами стадиона. Они полностью соответствуют требованиям FIFA, а по некоторых параметрам даже превосходят их.

Разрешение каждого экрана соответствует формату HD. Угол обзора в 120 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали позволяет видеть изображение без потери качества картинки под острым углом к экрану - от 30 градусов и более.

Частота регенерации изображения -1920 Гц, что полностью исключает эффект мерцания экрана. Яркость экрана - 6000 кд/кв.м - позволит просматривать изображение даже в самую яркую солнечную погоду.

Во время жары автоматически включаются встроенные вентиляторы, что исключает перегрев и выход из строя модулей экрана. В тоже время мониторы способны выдерживать даже сильные морозы.

Фото Анар Мовсумов




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