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27 марта 2018
08:18:57

На стадионе «Самара Арена» начались подготовительные работы по укладке газона

В выходные рабочие разобрали половину парника, сегодня начнется демонтаж второй части теплицы. На освободившейся половине поля субподрядчик, который занимается спортивной технологией, выполняет финишные работы на щебеночном основании дренажного слоя (устройство «конверта» из мелкого щебня).

Напомним, «пирог» газона включает в себя шесть слоев (ОПГС, геотекстиль, несколько пластов щебня, песок, плодородный слой и сам рулонный газон) и уходит вглубь на один метр. Сложная дренажная система убережет газон даже от тропических ливней. Поддерживать траву в должном состоянии будет система подогрева и полива. Общая протяженность теплых труб достигает 37 километров. Подавать воду для полива будут из 35 форсунок.

Рулонный газон на стадион «Самара Арена» привезут из Германии. К его укладке приступят с наступлением положительных температур. Газон прошьют полипропиленовым нитям, которые помогут укрепить траву. На прошивку газона уйдет около 9 тысяч километров нитей.




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