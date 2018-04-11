Городской клуб «ВелоТольятти» приглашает всех желающий на первый праздничный выезд, который состоится 22 апреля. Сбор велосипедистов в 9 утра у ДС «Волгарь», финиш на площадке у башни в Портпоселке. В пути будет также остановка на площади Свободы.

А на финишной поляне участников ждет большой праздник. С 12 до 3 часов дня здесь будут работать площадки туристических клубов, питомника хаски, фитнес-центров. Как обычно, для участия в велопробеге по городу ограничение по возрасту 14+, для праздника на поляне возрастных ограничений нет. Все подробности в группе Вконтакте.