Акарицидной обработке подвергнутся парки, скверы, набережные, лесная зона, пляжи, береговая зона полуострова Копылово и другие места общего пользования. На 16 и 17 мая запланированы работы в Автозаводском районе, 17 мая они пройдут в «старом» городе. В Комсомольском районе обработку начнут проводить с 22 мая.

На время работ рядом с территориями будут выставлены знаки «Проход запрещен». Присутствие горожан во время обработки и в течение часа после нее опасно для здоровья, предупредили в администрации.

Там добавили, что график работ может меняться в зависимости от погодных условий — обработку можно проводить только в сухую погоду. Всего в этом году планируется обработать от клещей чуть более 3 млн кв. м городских территорий.