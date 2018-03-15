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15 марта 2018
07:04:23

На следующей неделе «Самара-Арену» посетят эксперты FIFA и Оргкомитета "Россия-2018"

Совместная делегация проведет финальный этап седьмого и последнего операционного визита по подготовке стадионов к чемпионату мира по футболу – гости побывают на шести объектах, который примет матчи мундиаля. Это стадионы в Екатеринбурге, Саранске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде и Самаре.

В состав группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Делегацию возглавляют Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Инспекционная поездка стартует 20 марта в Екатеринбурге. На следующий день делегация будет в Самаре.




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