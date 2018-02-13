Об этом решил напомнить Роструд. 23-го февраля вся страна отметит День защитника Отечества, он приходится на пятницу, поэтому выходными будут объявлены три дня – с пятницы по воскресенье.
Согласно требованию Трудового кодекса РФ, предпраздничный рабочий день, 22 февраля, будет сокращен на один час.
В ходе мероприятия по тревоге были подняты подразделения Рощинского гарнизона
И с российскими спортсменами он не связан
Две фуры сегодня столкнулись на улице Коммунальной.
Семерых пришлось госпитализировать
В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 13 лет
Ими будут угощать тех, кто решит посетить праздничное мероприятие на площади Куйбышева
Инициатором ее проведения стала региональная Госавтоинспекция