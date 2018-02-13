Об этом решил напомнить Роструд. 23-го февраля вся страна отметит День защитника Отечества, он приходится на пятницу, поэтому выходными будут объявлены три дня – с пятницы по воскресенье.

Согласно требованию Трудового кодекса РФ, предпраздничный рабочий день, 22 февраля, будет сокращен на один час.