Количество сотрудников входного контроля увеличится более чем на 1 тыс. человек. Произойдет это на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. В общей сложности численность линейного персонала вырастет на треть.
На входах в вокзалы будут установлены дополнительные металлодетекторы и рентгеновское оборудование для индивидуального досмотра пассажиров, ручной клади и багажа. С привлечением дополнительного персонала к процедуре досмотра увеличивается пропускная способность вокзальных комплексов. Все сотрудники проходят специальное дополнительное обучение, в том числе по правилам реагирования на нештатные ситуации, работе с группами болельщиков и т.д.
Проведение Чемпионата мира по футболу-2018 запланировано в 11 городах России. В транспортном обеспечении будет задействован 31 железнодорожный вокзал.
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