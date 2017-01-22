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22 января 2017
15:49:42

На самарском рынке нашли мертвую девушку

Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту смерти 21-летней жительницы областной столицы. Ее тело нашли утром в воскресенье, 21 января, на рынке «Шапито». Об этом 63.ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.

По ее словам, тело девушки находилось между контейнеров. Она была одета в зимнюю одежду, при себе был паспорт. Сейчас следователи устанавливают родственников погибшей и обстоятельства происшествия. В настоящее время сотрудники следственных органов завершили осмотр места преступления. По предварительным данным, девушка совершила самоубийство.




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