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13 февраля 2017
14:50:35

На самарском предприятии грузовик насмерть задавил человека

ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано 12 февраля в 08:30 в Промышленном районе областной столицы. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 54-летний водитель комбинированной дорожной машины «КамАЗ» (водительский стаж - 36 лет) двигался по территории муниципального предприятия. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на мужчину 1955 года рождения, двигавшегося перед транспортным средством.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в реанимационное отделение одной из городских больниц, где вскоре скончался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель грузовика находился в трезвом состоянии.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.




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