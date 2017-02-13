ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано 12 февраля в 08:30 в Промышленном районе областной столицы. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 54-летний водитель комбинированной дорожной машины «КамАЗ» (водительский стаж - 36 лет) двигался по территории муниципального предприятия. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на мужчину 1955 года рождения, двигавшегося перед транспортным средством.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в реанимационное отделение одной из городских больниц, где вскоре скончался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель грузовика находился в трезвом состоянии.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.