В ходе оперативных мероприятий установлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей самарским меховым салоном.

Согласно экспортным декларациям, в адрес фирмы была осуществлена поставка 375 меховых изделий и 27 аксессуаров известной шведской компанией на общую сумму 642 405 долларов США и 242100 шведских крон.

Из информации, представленной таможенной службой Королевства Швеции, следует, что в период 2012 – 2015 годов самарская фирма приобретала крупные партии меховых изделий, произведенных шведской компанией.

В документах, изъятых в самарском меховом салоне, изложено, что ввезенные товары были поставлены на бухгалтерский учет в магазин-салон и выставлены на продажу.

Однако по запросу Самарской таможни в Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС России, стало известно, что самарская фирма данные товары при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС не декларировала и в таможенном отношении не оформляла.

В ходе анализа документов, представленных в меховом салоне и документов, полученных из таможенной службы Королевства Швеция, установлено полное соответствие сведений о меховых изделиях, отправленных из Швеции и поступивших в самарский меховой салон, что говорит о незаконном перемещении меховых изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Самарской таможней выставлено требование об уплате таможенных платежей на сумму 12 060 705,46 рублей и возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена п. г ч.2 ст. 194 УК РФ, а именно уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.