Об этом сообщает подрядчик – компания «Спорт-Ин». В ближайшее время на объекте начнется укладка поликарбонатного покрытия. Продолжается установка зрительских кресел. Сейчас их начали ставить не только на верхних, но и на нижних ярусах.

Завершен монтаж короба для первого информационного табло, монтаж второго выполнен на 10%. А на куполе «Самара Арены» рабочие-верхолазы ведут укладку второго слоя кровельного покрытия.

На днях Международная федерация футбола получила новые гарантии от самарских властей, что стадион успеют сдать к мундиалю. Сейчас «Самара-Арена» находится в наименьшей готовности к турниру из всех 12, которые примут ЧМ-2018.