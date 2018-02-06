Об этом сообщает подрядчик – компания «Спорт-Ин». В ближайшее время на объекте начнется укладка поликарбонатного покрытия. Продолжается установка зрительских кресел. Сейчас их начали ставить не только на верхних, но и на нижних ярусах.
Завершен монтаж короба для первого информационного табло, монтаж второго выполнен на 10%. А на куполе «Самара Арены» рабочие-верхолазы ведут укладку второго слоя кровельного покрытия.
На днях Международная федерация футбола получила новые гарантии от самарских властей, что стадион успеют сдать к мундиалю. Сейчас «Самара-Арена» находится в наименьшей готовности к турниру из всех 12, которые примут ЧМ-2018.
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