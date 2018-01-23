Об этом сообщает официальная группа объекта Вконтакте. Как известно, всего на стадионе будет 45 тысяч зрительских мест – таково требование ФИФА. После проведения чемпионата мира вместимость футбольного стадиона в Самаре останется прежней – 45 000.
Арена превратится в домашнюю для местного ФК «Крылья Советов». Ее будут использовать для матчей международного уровня и чемпионата России по футболу, занятий другими видами спорта, а также проведения массовых зрелищных мероприятий.
По уверению властей к апрелю, когда здесь должны пройти тестовые матчи, стадион будет полностью готов принять и спортсменов, и зрителей.
Фото:«Самара Арена» | Чемпионат Мира 2018
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