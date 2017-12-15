Об этом сообщает официальный аккаунт о подготовке Самары к проведению ЧМ-2018 в Твиттере. Там сказано, что в настоящий момент ведется чистовая отделка, монтаж кровли и последних металлоконструкций козырьков купола. Кроме того, к установке кресел готовят трибуны.
Все 12 стадионов чемпионата мира будут готовы в срок. Об этом заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Он отметил, что подготовку к турниру сопровождают инспекторы ФИФА.
Матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Фото: SMR2018
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