Об этом сообщает официальный аккаунт о подготовке Самары к проведению ЧМ-2018 в Твиттере. Там сказано, что в настоящий момент ведется чистовая отделка, монтаж кровли и последних металлоконструкций козырьков купола. Кроме того, к установке кресел готовят трибуны.

Все 12 стадионов чемпионата мира будут готовы в срок. Об этом заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Он отметил, что подготовку к турниру сопровождают инспекторы ФИФА.

Матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото: SMR2018