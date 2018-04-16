На днях в областной центр прибыли 12 большегрузов из Германии, которые привезли свернутый в рулоны травяной ковер. Как рассказали в департаменте информационной политик регионального правительства, укладку газона начали в субботу и завершили к вечеру воскресенья. Сегодня его начнут сшивать.
Как уже сообщалось, на это потребуется 9 тысяч км особых нитей. Процесс займет около недели. Кроме того, 9 установок «искусственное солнце» будут подогревать газон, чтобы он как можно быстрее прижился на Самарской земле.
Первый тестовый матч сыграют на новом стадионе самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Встреча должна состояться 28 апреля.
Фото: @SamRegion_Press
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