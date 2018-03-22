В состав инспекционной комиссии вошли более 70 экспертов в области проектирования и строительства стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, медицинских услуг, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился своими впечатлениями от посещения Самары: «В целом, готовность города мы оцениваем, как высокую. Мы уверены, что всем гостям чемпионата здесь будет комфортно. В Самаре пройдёт много интересных матчей, в том числе, матч с участием сборной России. Самара для нас крайне важный город еще и потому, что здесь пройдут не только матчи группового этапа, но ещё и 1/8 и 1/4 финала».

Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что ему приятно вернуться в Самару. «Мы приехали не только для того, чтобы проинспектировать стадион, мы проверяем готовность всей инфраструктуры города: аэропорта, отелей, тренировочных площадок, транспортной инфраструктуры. Во всех этих областях удалось многое сделать», - сказал он.

Что же касается самого стадиона «Самара Арена», Колин Смит отметил прогресс в строительстве, но призвал не расслабляться. ««Предстоит огромный объем работы. Нас проинформировали, что ближе к концу апреля стадион будет сдан в эксплуатацию, и это должно случиться до запланированных тестовых матчей. В этом нет ничего невозможного, но и от правительства, и от подрядчика потребуется много усилий и взаимодействия для выполнения этой задачи», - сказал он.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что эксперты FIFA положительно оценили динамику и те изменения, которые произошли на стадионе с момента их последнего визита. Положительно оценили и реализацию тех проектов, которые входили в зону ответственности региона.

«Мы существуем в очень жестких сроках – до тестовых матчей остается очень мало времени. К сожалению, погода нам не помогает - мы фиксируем не радующие нас рекорды по температурному режиму и это создает дополнительные проблемы. В это время мы рассчитывали иметь среднесуточные температуры в районе нуля, что позволило бы нам заниматься газоном. А по факту у нас до – 20 ночью.

Это вносит коррективы в сроки укладки газона и для нас важно, что эксперты FIFAс пониманием относятся к этой ситуации. Все понимают, что укладывать газон при отрицательных температурах, чтобы только отчитаться, – значит попросту уничтожить его. Мы будем подходить разумно и приступим к работам на поле при нормативных температурах, что обеспечить необходимое качество газона.

На сегодняшний момент подготовка к Чемпионату не просто контролируется мною, она проходит при моем личном участии и полной мобилизации всех структур, отвечающих за подготовку к мировому первенству. Самара умеет справляться с задачами государственной важности», - заверил глава региона.