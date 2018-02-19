Официальная безработица – около процента. Нагрузка на 1 рабочее место – менее 1 человека, но, как отметили в администрации, наблюдаются структурные диспропорции между спросом на рабочую силу и ее предложением.
В частности, ранее занятых в городской экономике безработных граждан почти половина занимали должности руководителей, специалистов и служащих. Таких вакансий гораздо меньше, чем рабочих специальностей.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на составляет 5222 единицы. С начала года трудоустроено 657 человек.
Пешие группы стартуют 25 февраля 2018 года в 12.00 одновременно из разных точек города
Выявить нарушителя помог сотрудник одной из таксомоторных компаний города
Безнадзорными считаются кошки и собаки, которые находятся в общественных местах без сопровождения людей
Замглавы ведомства Татьяна Сочинская встретится с горожанами 27 февраля.
Определён перечень банков-участников программы по ставке 6,5%
Из-за их отставания в графике строительства стадиона министерству спорта страны пришлось менять расписание тестовых матчей к ЧМ-2018.
Новый коэффициент установлен в размере 1,025.