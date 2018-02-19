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19 февраля 2018
10:28:16

На рынке труда в Тольятти пока без серьезных перемен

Официальная безработица – около процента. Нагрузка на 1 рабочее место – менее 1 человека, но, как отметили в администрации, наблюдаются структурные диспропорции между спросом на рабочую силу и ее предложением.

В частности, ранее занятых в городской экономике безработных  граждан почти половина занимали должности руководителей, специалистов и служащих. Таких вакансий гораздо меньше, чем рабочих специальностей.  

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на составляет 5222 единицы. С начала года трудоустроено 657 человек.




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