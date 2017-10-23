Как рассказал директор Центра занятости населения Владимир Багаев, уровень безработицы стабильно снижается. По данным на 20 октября, в городе официально зарегистрировано 5 307 безработных, в то время как предприятиями заявлено о 5 427 вакансиях. Таким образом, показатели практически сравнялись, а напряженность на рынке труда города составляет 1,1 человека на вакантное рабочее место.
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