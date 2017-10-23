слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
23 октября 2017
07:23:33

На рынке труда Тольятти отмечены положительные тенденции

Как рассказал директор Центра занятости населения Владимир Багаев, уровень безработицы стабильно снижается. По данным на 20 октября, в городе официально зарегистрировано 5 307 безработных, в то время как предприятиями заявлено о 5 427 вакансиях. Таким образом, показатели практически сравнялись, а напряженность на рынке труда города составляет 1,1 человека на вакантное рабочее место.




Последние новости Тольятти

23 октября
9:19
Недовольных качеством капремонта в Тольятти все больше

Люди жалуются депутатам Думы, которые фиксируют рост числа обращений по этому вопросу

23 октября
9:14
Диспансеризацию в России будут проводить по новым правилам

Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

23 октября
8:56
На трассе М-5 легковушка врезалась в стоящий у обочины грузовик

Это случилось в ночь на воскресенье

23 октября
8:48
Зима подбирается все ближе к Тольятти

В минувшие выходные в городе произошли важные сезонные перемены

23 октября
8:38
Тольяттинец сделал замечание шумной компании и оказался в больнице

Инцидент произошел в одном из общежитий Автозаводского района

23 октября
8:32
В Тольятти станет чуть светлее ночью

Городская Дума добавила средств на освещение улиц

23 октября
8:27
Тольятти снова получит федеральные деньги на ремонт дорог

Поддержка транспортного комплекса Самарской области после ЧМ-2018 продолжится.


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+