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15 марта 2018
07:25:54

На российских дорогах появится цветная разметка

 Новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом, содержит ряд нововведений, которые вскоре станут заметны всем участникам движения. В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтым цветом, а полосы движения на перекрестках — синим.

Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекресток. Разработчики нового стандарта пояснили “Ъ”, что постарались сделать разметку максимально удобной для участников движения.

Норма вступит в силу с 1 июня, но наносить новую разметку будут не сразу, а при плановой замене асфальта.




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