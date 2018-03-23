В нем принимали участие военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

В ходе мероприятий личный состав поразил движущиеся и появляющиеся мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника, совершил смену огневых позиций, выполнил боевую стрельбу в дневное и ночное время из всех видов штатного стрелкового оружия, а также вооружения БТР.

В занятиях были задействованы более 100 военнослужащих и 10 единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-службе ЦВО.

Фото: /structure.mil.ru