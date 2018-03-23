слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
23 марта 2018
12:52:24

На Рощинском полигоне в Самарской области провели тактическое занятие по маневренной обороне

В нем принимали участие военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

В ходе мероприятий личный состав поразил движущиеся и появляющиеся мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника, совершил смену огневых позиций, выполнил боевую стрельбу в дневное и ночное время из всех видов штатного стрелкового оружия, а также вооружения  БТР.

В занятиях были задействованы более 100 военнослужащих и 10 единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-службе ЦВО.

Фото: /structure.mil.ru




Последние новости Тольятти

23 марта
13:20
В Тольятти состоялась имиджевая акция «Один день в Росгвардии»

Ее провел Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ

23 марта
11:33
В Самарской области подвели итоги операции «Розыск»

Полиции удалось задержать 49 человек

23 марта
10:44
С 1 апреля вырастут социальные пенсии у пожилых тольяттинцев

Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации

23 марта
10:34
Тольяттинцев призывают принять участие в международной акции «Час Земли»

Она состоится завтра с 20:30 до 21:30 вечера по местному времени

23 марта
10:26
В Самарской области погрузчик насмерть задавил женщину

ДТП произошло 22 марта около 18:30 в городе Отрадный

23 марта
9:55
Тольяттинские гроссмейстеры — в группе лидеров чемпионата Европы

В грузинском городе Батуми продолжаются поединки личного первенства континента по шахматам среди мужчин

23 марта
8:56
Сборная России по футболу сыграет сегодня контрольный матч с Бразилией

Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+