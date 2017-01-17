Такую сумму (а именно, 1, 003 млрд) региональные власти предусмотрели в областном бюджете, сообщает сегодня мэрии я города. Письмо с подтверждением выделенных субсидий получил сегодня руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Павел Баннов, пишут "Городские Ведомости"

Софинансирование местного бюджета на эти цели составит 56 млн рублей. Таким образом, общая сумма, направленная на ремонт дорог в текущем году, составит без малого 1,059 млрд рублей, отметили в горадминистрации.

Так, в Автозаводском районе будут отремонтированы пять участков магистралей на общую сумму 264 млн руб.: Фабричный проезд (от ул. Коммунальная до Южного шоссе с парковочными площадками возле коллцентра Сбербанка), ул. Борковская (от Южного шоссе до ул. Северная), ул. Ботаническая (от от Южного шоссе до ул. Коммунальная), дорога от ул. 40 лет Победы до бульвара Здоровья и ул.Спортивная (от ул. Юбилейная до Московского пр-та).

В Центральном районе направят 387 млн руб. на ремонт следующих восьми дорог: ул. Лесная (от ул. К. Маркса до бульвара 50 лет Октября, включая кольцевую развязку), ул. Баныкина (от ул. Голосова до ул. Комсомольская), ул. К. Маркса (от ул. Лесная до ул. Ленинградская), ул. Мичурина (от Автозаводского шоссе до ул. Ленина), ул. Толстого (от ул. Кудашева до ул. Ломоносова), ул. Гидростроевская (от ул. Мира до ул. Республиканской), ул. Строителей, ул.Комсомольская (от ул. К. Маркса до ул. Победы).

В Комсомольском районе ремонт коснется трех участков магистралей на общую сумму 192 млн руб.: ул. Громовой (от ул. Матросова до ул. Кунеевская), ул. Матросова ( от ул. Громовой до ул. Комсомольская, включая кольцевую развязку), ул. Кунеевская (о ул. Баныкина до ул. Громовой).

По словам Павла Баннова, аукционная документация на указанную сумму готова в полном объеме. Но для того, чтобы запустить конкурсные процедуры, выделенные областные субсидии необходимо заложить в городской бюджет. Соответствующие изменения в документ планируется внести завтра, 18 января, на заседании думы Тольятти.