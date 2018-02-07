Об этом сообщил глава города Сергей Анташев. В администрации напомнили, что один из подъездов здания был признан аварийным из-за угрозы обрушения. Причина – строительство рядом дома-вставки. Жильцам купили новые квартиры, а подъезд пришлось в срочном порядке реанимировать.

Вопрос аварийности сейчас не стоит. Нужно выполнить ремонт освобожденных квартир и заселять их. Но есть одно «но». Денег на это просто нет. "Задача по заселению подъезда — приоритетная. Когда в бюджете появятся средства, они будут направлены на ремонт квартир", — заверил градоначальник.

По его словам, не только дом на Ворошилова, 55 нуждается в ремонте. Есть еще около 60 освобожденных муниципальных квартир, которые сейчас стоят не заселенными по той же самой причине – они тоже требуют ремонта.