Об этом сообщил глава города Сергей Анташев. В администрации напомнили, что один из подъездов здания был признан аварийным из-за угрозы обрушения. Причина – строительство рядом дома-вставки. Жильцам купили новые квартиры, а подъезд пришлось в срочном порядке реанимировать.
Вопрос аварийности сейчас не стоит. Нужно выполнить ремонт освобожденных квартир и заселять их. Но есть одно «но». Денег на это просто нет. "Задача по заселению подъезда — приоритетная. Когда в бюджете появятся средства, они будут направлены на ремонт квартир", — заверил градоначальник.
По его словам, не только дом на Ворошилова, 55 нуждается в ремонте. Есть еще около 60 освобожденных муниципальных квартир, которые сейчас стоят не заселенными по той же самой причине – они тоже требуют ремонта.
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