Об этом говорится на сайте правительства России. На строительство и ремонт дорог 30 регионам страны выделено в общей сложности 17 млрд рублей, 700 миллионов из них предстоит освоить нашей губернии.
В распоряжении сказано, что эти средства должны быть потрачены на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений. То есть, на мосты, переправы, трубопроводы, тоннели, эстакады и так далее.
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И с российскими спортсменами он не связан
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