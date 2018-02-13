Об этом говорится на сайте правительства России. На строительство и ремонт дорог 30 регионам страны выделено в общей сложности 17 млрд рублей, 700 миллионов из них предстоит освоить нашей губернии.

В распоряжении сказано, что эти средства должны быть потрачены на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений. То есть, на мосты, переправы, трубопроводы, тоннели, эстакады и так далее.