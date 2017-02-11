Алкогольную продукцию через интернет можно будет продавать только в определенное время суток, а расплачиваться за товары разрешат только банковскими картами. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем пока называть рано, так как еще необходимо досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме.

Министр также отметил, что Минпромторг РФ ориентируется на то, в таком режиме в основном будут продаваться винная продукция и продукция малых предприятий.