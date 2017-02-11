Алкогольную продукцию через интернет можно будет продавать только в определенное время суток, а расплачиваться за товары разрешат только банковскими картами. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Он подчеркнул, что сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем пока называть рано, так как еще необходимо досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме.
Министр также отметил, что Минпромторг РФ ориентируется на то, в таком режиме в основном будут продаваться винная продукция и продукция малых предприятий.
Источник Маяк
Возбуждено третье уголовное дело
Скандал с участием спортсменов принял такие обороты, что в ситуацию решил вмешаться Международный союз биатлонистов
Суд вынес приговор 23-летнему гражданину, который устроил переполох в областной столице в канун 2015 года
Она попала в больницу с диагнозом "политравма"
Иск инициировала соседка юмориста
В настоящий момент огонь локализован
Город начинает подготовку к «Тотальному диктанту»