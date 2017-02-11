слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
11 февраля 2017
11:29:21

На продажу алкоголя в сети наложат ограничения

Алкогольную продукцию через интернет можно будет продавать только в определенное время суток, а расплачиваться за товары разрешат только банковскими картами. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем пока называть рано, так как еще необходимо досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме.

Министр также отметил, что Минпромторг РФ ориентируется на то, в таком режиме в основном будут продаваться винная продукция и продукция малых предприятий.

Источник Маяк




Последние новости Тольятти

11 февраля
11:26
Тольяттинец, пытавший утюгом свою мать, никак не хочет успокаиваться

Возбуждено третье уголовное дело

11 февраля
11:23
Биатлонисты Фуркад и Шипулин сегодня помирятся в прямом эфире

Скандал с участием спортсменов принял такие обороты, что в ситуацию решил вмешаться Международный союз биатлонистов

11 февраля
11:15
Мужчина, «заминировавший» самарский «Космопорт», 2 года поживет вдали от дома

Суд вынес приговор 23-летнему гражданину, который устроил переполох в областной столице в канун 2015 года

11 февраля
11:06
В серьезной аварии между Приморским и Подстепками в Тольятти пострадала девушка

Она попала в больницу с диагнозом "политравма"

10 февраля
14:54
На Петросяна подали в суд, ответчик на заседания не является

Иск инициировала соседка юмориста

10 февраля
14:51
Крупный пожар в частном доме Тольятти обошелся без жертв

В настоящий момент огонь локализован

10 февраля
14:37
В Тольятти снова начнут работать бесплатные курсы по русскому языку

Город начинает подготовку к «Тотальному диктанту»

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+