Специалисты лаборатории провели 189 выездов в контрольные точки санитарно-защитной зоны предприятия, взяв свыше 4 тысяч проб атмосферного воздуха на содержание в нем 17 компонентов. Выезды проводились по графику в зависимости от направления ветра и прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях. Кроме того, осуществлялся дополнительный контроль качества атмосферного воздуха.

При этом подразделения предприятия проводят мероприятия, направленные на снижение выбросов в атмосферу. В пресс-службе «Сибура» утверждают, что в течение года превышений предельно-допустимых концентраций по всем веществам не выявлено.

Здесь предлагают тольяттинцам самим ознакомиться с системой экомониторинга, побывав на предприятии в рамках экскурсии. Записаться на экскурсию можно через сайт предприятия, а также группу в соцсети «Вконтакте».