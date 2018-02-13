Среди них двое детей. Семерых пришлось госпитализировать. Два человека находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, пятеро – в отделении токсикологии больницы имени Середавина.

В МЧС сообщили, что вспыхнул накануне поздно вечером в доме на улице Фадеева Промышленного района. Загорелись домашние вещи в квартире, в результате был поврежден балкон. На ликвидацию ЧП выезжали 24 огнеборца и семь единиц техники.

Причина пожара и ущерб от него сейчас устанавливают дознаватели.