Сегодня около 7 утра в ЕДДС поступило сообщение о возгорании частного дома в Выселках. На место выехали два пожарных расчета, которые в течение получаса справились с огнем. После тушения пожара они обнаружили тела двух мужчин.
Как рассказали Волга Ньюс в МЧС, одному из погибших 53 года, а личность второго сейчас устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.
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Житель города организовал производство на территории бывшего «Фосфора».
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