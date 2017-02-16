Сегодня около 7 утра в ЕДДС поступило сообщение о возгорании частного дома в Выселках. На место выехали два пожарных расчета, которые в течение получаса справились с огнем. После тушения пожара они обнаружили тела двух мужчин.

Как рассказали Волга Ньюс в МЧС, одному из погибших 53 года, а личность второго сейчас устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.