Трагедия случилась в селе Ташла накануне. Спасатели получили сообщение о возгорании жилого дома и выехали на место. Как сообщил Волга Ньюс старший дознаватель ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Алексей Фролов, в ликвидации огня принимали участие 11 человек пожарных и три единицы техники.

Чтобы справиться с пожаром, специалистам потребовалось чуть больше часа. Жертвой ЧП стала 71-летняя женщина. По предварительной версии, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Точные причины и ущерб от пожара сейчас устанавливаются.