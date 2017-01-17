Трагедия случилась в селе Ташла накануне. Спасатели получили сообщение о возгорании жилого дома и выехали на место. Как сообщил Волга Ньюс старший дознаватель ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Алексей Фролов, в ликвидации огня принимали участие 11 человек пожарных и три единицы техники.
Чтобы справиться с пожаром, специалистам потребовалось чуть больше часа. Жертвой ЧП стала 71-летняя женщина. По предварительной версии, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Точные причины и ущерб от пожара сейчас устанавливаются.
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