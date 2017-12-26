Сегодня дума областной столицы назначила на этот пост Елену Лапушкину, котолрая до сегодняшнего дня она возглавляла лава администрации Железнодорожного района. Заявки на участие в выборах подали заявки на участие в котором подали 46 человек, из которых думская комиссия выбрала троих.
Конкурентами Лапушкиной стали экс-депутат губернской думы от КПРФ, гендиректор "ЭкоСтройРесурс" Константин Ряднов и советник директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антон Алимов, сообщает администрация Самары. В эти минуты начинается инаугурация новоизбранного градоначальника.
К такому выводу пришли учёные Бристольского университета
Смертельным для них стал 42 километр федеральной автодороги в Кинельском районе (фото)
Об этом в ГИБДД рассказали после рейда, который прошел накануне на пешеходных переходах города.
Екатерина Авдеева приняла участие в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся»
Сегодня в Самаре состоялась комиссия по рассмотрению заявок
Группа сенаторов предлагает снизить объем содержания этилового спирта в напитке до 37,5%.
Об этом сообщает пресс-служба ЦВО