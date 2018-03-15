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15 марта 2018
09:50:54

На полигонах в Самарской и Оренбургской областях пройдут соревнования беспилотников

В ходе первого этапа конкурса «Воздушный контроль-2018» военнослужащие отработают подготовку комплексов к боевому применению, сборку и разборку летательного аппарата и разработают программы полета.

Также расчеты проведут воздушную разведку местности для обнаружения условного противника, а затем отследят его действия в режиме реального времени, передав координаты объекта на командный пункт. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, к конкурсу готовятся около 100 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц техники.

Фото: /structure.mil.ru

 




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