В ходе первого этапа конкурса «Воздушный контроль-2018» военнослужащие отработают подготовку комплексов к боевому применению, сборку и разборку летательного аппарата и разработают программы полета.

Также расчеты проведут воздушную разведку местности для обнаружения условного противника, а затем отследят его действия в режиме реального времени, передав координаты объекта на командный пункт. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, к конкурсу готовятся около 100 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц техники.

Фото: /structure.mil.ru