Транспортный поток с трудом движется в направлении Самары. По данным ресурса Яндекс.Пробки, скорость движения - 10 км/час.
Стоит напомнить, что Росавтодор 1 марта начал ремонт дороги в районе станции. Техника будет работать круглосуточно до 30 ноября. Водителям стоит набраться терпения. Подобные ситуации будут возникать теперь с завидной регулярностью, а в случае аварии трафик может и вовсе стать непроездным на несколько часов.
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