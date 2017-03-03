Транспортный поток с трудом движется в направлении Самары. По данным ресурса Яндекс.Пробки, скорость движения - 10 км/час.

Стоит напомнить, что Росавтодор 1 марта начал ремонт дороги в районе станции. Техника будет работать круглосуточно до 30 ноября. Водителям стоит набраться терпения. Подобные ситуации будут возникать теперь с завидной регулярностью, а в случае аварии трафик может и вовсе стать непроездным на несколько часов.