Как оказалось, это новое развлечение для маленьких тольяттинцев. Огромный купол не то в виде крокодила, не то в виде динозавра полый внутри ждет любителей страшилок и загадок.
Аттракцион называется «Мегадино», детям от 5 до 12 лет он предлагает квесты, а подросткам постарше разрешат заглянуть в комнату страха. Стоимость билета - 350 рублей. Об этом сообщили подписчики группы «Происшествия Тольятти».
Теперь 427 га территории, а это порядка 70% от общей площади, обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами
Утром напротив ТЦ «Вега» столкнулись «Лексус» и Веста
Специальную «Весту» подготовили на АВТОВАЗе и привезли в Москву.
За прошедшую неделю почти на 14% меньше, чем неделей раньше
В полицию с заявлением о пропаже скота обратился житель села Новая Бинарадка
С начала года на дорогах региона зарегистрировано 420 таких ДТП
Порывы воздушных масс, идущих с юго-запада, могут достигать 15 метров в секунду.