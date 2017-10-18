Как оказалось, это новое развлечение для маленьких тольяттинцев. Огромный купол не то в виде крокодила, не то в виде динозавра полый внутри ждет любителей страшилок и загадок.

Аттракцион называется «Мегадино», детям от 5 до 12 лет он предлагает квесты, а подросткам постарше разрешат заглянуть в комнату страха. Стоимость билета - 350 рублей. Об этом сообщили подписчики группы «Происшествия Тольятти».