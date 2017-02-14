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14 февраля 2017
09:16:21

На площадке для прогулок тольяттинского детсада заметили дикого кабана

На поимку животного пришлось вызывать спасателей Центра гражданской защиты населения. Как рассказал его руководитель Андрей Дербенев, с заданием спасатели справились в течение получаса.

Инцидент случился на территории детского сада «Дельта» в Комсомольском районе накануне вечером. Вызов поступил в 20:30 от охотоведа, к которому обратились очевидцы. Резвое животное успешно уходило от погони на протяжении более 30 минут, но все-таки было заблокировано и поймано у забора на территории детского сада. Кабанчик среднего размера (около 50 кг) был пойман сетью и передан охотоведу.

Фото: Facebook Андрей Дербенев

Андрей Дербенев отметил, что тольяттинские спасатели отрабатывали аналогичный вызов прошлой осенью. Тогда более крупный зверь сбежал с частного дома в Царском селе и был пойман в районе 11 квартала.

 




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