Хамовнический суд российской столицы рассмотрит иск жительницы Москвы против известного юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко.

Соседка народного артиста России намерена добиться от него компенсации в размере 350 тыс. рублей на ремонт и адвокатов.

Из заявления следует, что живущие над заявительницей Евгений Петросян и Елена Степаненко затопили её квартиру, передаёт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Ольгу Мышелову.

По её словам, уже прошло два заседания. На одном из них присутствовал представитель ответчиков, их самих не было ни разу. Итоговое решение по недобрососедскому спору суд примет 21 февраля.

В пресс-службе Евгения Петросяна комментировать сложившуюся ситуацию отказались.