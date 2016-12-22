Девочка 13 лет вместе с мамой возвращалась домой из магазина и пострадала в ДТП, переходя проезжую часть в специально установленном для этого месте. Наезд совершил 35-летний водитель вазовской «12» на улице Кудашева, в районе дома №118. Ребенок госпитализирован с многочисленными ушибами, ссадинами головы и ног.
Как рассказали в ГИБДД, за последние сутки инспекторы ДПС составилио 40 административных материалов в отношении водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов. Но есть и более удручающая статистика, о которой следует задуматься каждому тольяттинцу, сидящему за рулем транспортного средства.
В этом году с участием детей произошло 115 аварий, 123 ребенка получили ранения различной степени тяжести, 1 погиб, и смерть эта случилась не нерегулируемом пешеходном переходе.
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