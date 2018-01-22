Наезд совершил пенсионер на вазовской «Ладе» накануне вечером на улице Юбилейная. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти».

Мужчина слишком поздно заметил пешехода, пытался уйти от столкновения - резко заторомозил, но избежать ДТП не смог. 48-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

В причинах аварии разбираются сотрудники полиции.