Синоптики Приволжского Гидрометцентра прогнозируют малую облачность без осадков и от 3 до 8 градусов тепла. Лишь с утра возможен кратковременный дождь.

Специалисты отмечают: чаще всего на Пасху, хотя это переходящий праздник, бывает хорошая погода. Согласно канонам, его дата рассчитывается по астрономическому календарю и приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, которое идет вслед за весенним равноденствием. Происходить это может с 23 марта по 24 апреля.

Но если пасхальный календарь известен на десятилетия вперед, то погода в силу естественной изменчивости раскрывает свои секреты только за неделю до праздника. В эти широкие межсезонные рамки ее спектр может быть и зимним, и летним.

История знает немало примеров «белой» Пасхи, Пасхи с ночными морозами, Пасхи с дождями и Пасхи с пляжным теплом, отмечает "Гисметео". Беспристрастная статистика отмечает труднообъяснимый с точки зрения физики факт: как правило, Пасхе везет ― примерно в 70 % случаев день бывает погожим.