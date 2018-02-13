И с российскими спортсменами он не связан. Свой допинг-тест провалил Кей Сайто – 21-летний шорт-трекист из Японии. В его пробе были обнаружены следы ацетазоламида - запрещенного и сильнодействующего препарата. Что характерно, тест был взят во внесоревновательный период.

Дело в том, что Сайто не успел принять участия ни в одном забеге. Он был заявлен за сборную Японии лишь в качестве запасного на эстафету и считался твердым резервистом. Теперь, Сайто уже точно не выступит на Олимпиаде. Спортсмена даже успели выселить из олимпийской деревни и отстранить от соревнований.