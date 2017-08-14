Дорожный инцидент случился накануне,13 августа в 13.40, на 14 км. шоссе, сообщили в полиции.
Водитель ВАЗ 2110 допустил наезд на препятствие - дорожный отбойник, кроме него в машине никого не было. К приезду Скорой 63-летний мужчина был мертв. По версии полиции водителю стало плохо еще во время движения. Обстоятельства аварии выясняются.
Фото: 63.mvd.ru
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