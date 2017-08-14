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14 августа 2017
08:26:43

На Обводном шоссе Тольятти в ДТП угодил автомобиль с мертвым водителем за рулем

Дорожный инцидент случился накануне,13 августа в 13.40, на 14 км. шоссе, сообщили в полиции.

Водитель ВАЗ 2110 допустил наезд на препятствие - дорожный отбойник, кроме него в машине никого не было. К приезду Скорой 63-летний мужчина был мертв. По версии полиции водителю стало плохо еще во время движения. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: 63.mvd.ru




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